Unilever vence e vai à semi em torneio de vôlei na Suíça

O Unilever/Rio de Janeiro confirmou o favoritismo e conquistou nesta segunda-feira mais uma vitória no Top Volley, torneio internacional de vôlei realizado na Suíça. As brasileiras derrotaram o TVC Amstelveen, da Holanda, por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/11 e 25/15.

Com o resultado, o time brasileiro garante uma das vagas na fase de semifinal, já que ficou com o primeiro lugar no Grupo A - na estreia, a equipe derrotou o Metal Galati, da Romênia, por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 25/15, 15/25 e 25/16.

Além da equipe brasileira, representante da América do Sul, o torneio reúne cinco equipes europeias. Esta é a segunda vez que o Unilever participa da competição - na primeira, em 2006, conquistou o título. No Grupo B estão Fakro Muszynianka, da Polônia; Racing Cannes, da França; e Volero Zurich, da Suíça.

As semifinais serão disputadas ainda nesta segunda, a partir das 15h30 (horário de Brasília). A decisão do título acontecerá na terça-feira, assim como as disputas de terceiro e quinto lugares.