Unisul enfrenta Telemig na Superliga A Unisul, de Florianópolis, tem nesta quinta-feira uma partida bastante indigesta pela sétima rodada do returno da Superliga masculina. Além de enfrentar o único invicto e líder da competição, o Telemig/Minas, com 18 vitórias e 36 pontos, às 20h30 (com SporTV), a equipe do técnico Marcelo Del Negro, o Alemão, não poderá contar com os ponteiros João Paulo Bravo e Roim. João Paulo, que é o terceiro jogador mais bem colocado nas estatísticas da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) no saque, com 11,45% de eficiência, sofreu uma lesão no joelho e Roim, uma distensão muscular no ombro. "Eles ainda não estão em plenas condições de jogo, mas devem viajar conosco", disse Alemão, para quem não há favorito no confronto desta quinta-feira. Ele lembra dos jogos da final da temporada passada para confortar sua equipe. "Sempre é uma partida difícil contra o Minas, mas já ganhamos dois jogos lá em Belo Horizonte, o que nos deixa confiantes." A Unisul foi vice-campeã na Superliga 1999/2000 ao ser derrotada pelos mineiros por 3 jogos a 2. No turno desta edição, o Minas venceu o time catarinense por 3 sets a 1, em Florianópolis. O Minas é líder também nas estatísticas individuais do ataque, com André (47,33%), e levantamento, com Maurício (56,81%). A Unisul é a quarta colocada na classificação geral, com 29 pontos em 16 confrontos. O segundo colocado na lista geral é o Suzano e o terceiro é o Vasco/Três Corações, ambos com 30 pontos.