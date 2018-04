Unisul segue invicta na Superliga No encontro de dois favoritos ao título da Superliga masculina de vôlei, a Unisul conquistou neste domingo a segunda vitória fora de casa, ao derrotar o Banespa, atual campeão paulista, por 3 sets a 1 (25/21, 23/25, 25/21 e 25/16), na segunda rodada do campeonato. A partida foi disputada no Ginásio do Esporte Clube Banespa, em São Paulo. O levantador da Unisul, Marlon, comemorou o título de melhor jogador da partida. "Estou me preparando para assumir a posição de titular há algum tempo". Mauro Grasso, técnico do Banespa, lamentou a primeira derrota do seu grupo na competição. "Não jogamos bem. Fomos razoavelmente bem em todos os fundamentos. E contra equipes grandes, não basta jogar de maneira razoável", avaliou o treinador. Pela Superliga Feminina, na rodada de sábado: Minas 3 x 1 Pinheiros (25/21, 25/27, 25/13 e 25/22) e Osasco 3 x 2 São Caetano (25/22, 25/27, 21/25, 25/17 e 17/15).