Unisul vence em casa e empata série contra Telemig A Unisul/Nexxera (SC) empatou a série melhor de cinco jogos em 1 a 1 diante do Telemig Celular/Minas (MG), neste sábado. O time catarinense derrotou, de virada, os mineiros por 3 sets a 1, parciais de 24/26, 27/25, 25/20 e 25/15, em 2h03 de jogo, no ginásio Forquilhão, em São José (SC). O destaque da partida foi o ponteiro da Unisul/Nexxera, Thiago Sens, que entrou durante os dois primeiros sets e jogou os dois últimos como titular. O maior pontuador foi João Paulo, oposto do time catarinense, com 24 acertos. No Telemig Celular/Minas, o atacante, Wanderson, foi quem mais marcou: 19 pontos. A terceira partida entre as equipes será na próxima quarta-feira, na Arena Telemig Celular, em Belo Horizonte (MG).