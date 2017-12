Unisul volta a vencer na Superliga Depois de ser derrotada nos últimos três jogos, a Unisul, uma das favoritas oa título, voltou a vencer na Superliga Masculina de Vôlei. Na partida entre catarinenses, a equipe passou pela Intelbrás/São José por 3 sets a 1, com parciais de 25/16, 25/23, 14/25 e 25/21, na sexta-feira. O atacante Boi, da Intelbras/São José, com 19 pontos marcados, foi o maior pontuador. Mas o levantador da Unisul, o argentino Weber, foi eleito o melhor jogador da partida e recebeu o troféu VivaVôlei das mãos do ex-atleta Renan Dal Zotto. Para o levantador argentino, a vitória foi fundamental para levantar a auto-estima do grupo. "Foi muito importante este resultado. Vínhamos de três derrotas feias (a anterior havia sido para o Ecus/Suzano, por 3 a 0). Não estávamos jogando bem. Hoje, sabíamos que seria difícil porque era um clássico daqui de Santa Catarina, mas tivemos uma boa postura em quadra e reagimos na hora certa", disse Weber.