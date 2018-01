Vasco e BCN disputam melhor ataque Os dois mais fortes ataques da Superliga feminina vão enfrentar-se nesta sexta-feira pela sétima rodada do returno. Vasco, o líder na estatística por equipe, conforme dados da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), recebe às 15 horas (com SporTV), no Ginásio Municipal, o BCN/Osasco, segundo melhor neste ranking. A novidade é a volta ao BCN da atacante de meio-de-rede, a norte-americana Danielle Scott, recuperada de cirurgia na mão esquerda. O Vasco é o primeiro colocado na classificação geral com 13 vitórias em 15 jogos, apesar da crise dos atrasos de salário. O BCN, que no primeiro turno, derrotou o rival por 3 a 2, é o terceiro, atrás do Flamengo, com 10 vitórias, em 14 jogos. Rodada - Pinheiros x MRV e Flamengo x Macaé (16h), Força Olímpica x São Caetano (16h30), Rexona x Tênis (17h). Masculino: Banespa x Santo André e Minas x São José (17h), Ulbra x Bento Gonçalves (18h), Uneb x Plameiras (18h30), Barão x Lupo (20h), Vasco x Unisul (20h30).