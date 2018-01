Vasco enfrenta lanterna no vôlei O líder da Superliga feminina de vôlei, o Vasco, enfrenta nesta quarta-feira às 20 horas, no Rio, o lanterna Tênis/Oscar. Se vencer, não dependerá de outros resultados para conquistar o título da primeira fase da competição e pegar o oitavo colocado no playoff das quartas-de-final. O time carioca ainda joga com o Rexona, no dia 7, pelo encerramento do returno. Também amanhã, pela oitava rodada, os confrontos serão às 20h30: Força Olímpica x Pinheiros e MRV/Minas x São Caetano. Pelo masculino: Palmeiras x Vasco e São José x Banespa (20h) e Lupo x Ulbra e Santo André x Bento Gonçalves (19h30).