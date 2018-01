Vasco tenta recuperação na Superliga Após duas derrotas consecutivas na Superliga Masculina de vôlei, o Vasco enfrenta o Intelbras, nesta quarta-feira, às 20h30, em Três Corações, lutando pela recuperação no campeonato. O Intelbrás, com apenas uma vitória no torneio, ainda estará desfalcado de Boi e Canhoto. Mais três jogos estão programados para amanhã. Banespa x Lupo, Barão x Santo André (ambos às 20 horas) e Uneb x Suzano (21h30). Pela Superliga Feminina de vôlei, quatro partidas serão disputadas nesta quarta-feira: Força Olímpica x Rexona (19h30), Pinheiros x São Caetano, Flamengo x Tênis e Macaé x BCN (20 h).