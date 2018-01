Vasco vence e empata série com Fla O Vasco empatou a série final da Superliga em 1 a 1, ao vencer o Flamengo por 3 sets a 0 (25/20, 30/28 e 25/22)no Ginásio de Caio Martins, nesta terça-feira, em Niterói. O time vascaíno contou com um melhor aproveitamento no ataque, especialmente da croata Natasha Leto, para apagar a má atuação da partida de sábado. No Flamengo, Virna não repetiu o desempenho do jogo anterior, o que dificultava ao rubro-negro passar pelo bloqueio adversário. No primeiro set a superioridade vascaína foi clara desde o início e impediu uma reação do Flamengo. Ao fim do set, o Vasco conseguiu estabelecer uma vantagem de cinco pontos graças aos levantamentos de Fernanda Venturini, que desnorteava o bloqueio rubro-negro. O segundo set foi o mais disputado e o Flamengo chegou a ter três sets points, mas permitiu a virada do Vasco. No Vasco, as atacantes Ro e Natasha Leto, a mais acionada por Fernanda, virava a maioria das bolas, o que fez a diferença nesse set. Virna e Leila tiveram uma apresentação pouco melhor do que na primeira etapa mas não souberam reverter o jogo mais fluido do adversário. No set final, o Vasco esteve sempre em vantagem, permitindo uma aproximação do rubro-negro apenas no final, quando não havia mais condições de virar. Maior pontuadora da partida, Natasha Leto mais uma vez foi decisiva.