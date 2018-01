Vasco vence na Superliga Feminina O Vasco confirmou o favoritismo e venceu o MRV Minas por 3 sets a 1, na noite desta terça-feira no ginásio Pio XII, em Belo Horizonte, pela Superliga Feminina de Vôlei. A vitória, com parciais de 16-25, 22-25, 25-16 e 23-35, deixou o time carioca com 28 pontos, três a mais que o vice-líder Flamengo. O MRV Minas é o terceiro colocado, com 23. A sexta rodada do returno continua nesta quarta-feira com quatro jogos: Petrobrás Força Olímpica x Rexona; Blue Life Pinheiros x São Caetano; Petrobrás Macaé x BCN Osasco e Flamengo x Tênis Oscar Sel.