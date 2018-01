Vasco vence na Superliga Feminina O Vasco confirmou o favoritismo e venceu o BCN Osasco por 3 sets a 1, neste sábado, no ginásio municipal do Rio de Janeiro, pela Superliga Feminina de Vôlei. Líder isolado da competição, com 30 pontos, a equipe de Fernanda Venturini fechou a partida com parciais de 16-25, 25-19, 29-27 e 25-22. A vice-liderança, com um ponto a menos que o Vasco, é do Flamengo, que derrotou o Petrobrás Macaé por 3 a 0 (25-18, 25-18 e 25-21), em Grajaú. O time de Osasco caiu para o quinto lugar, com 25 pontos é o Macaé, penúltimo, com 16. Em Curitiba, o Rexona pulou para o terceiro lugar da tabela ao derrotar o lanterna Tênis Oscar Cel por 3 a 1, com parciais de 25-14, 23-25, 25-12 e 25-16. O Rexona tem agora 26 pontos, contra 25 do MRV Minas, vencedor da partida contra o Blue Life Pinheiros, por 3 a 1 (25-20, 21-25, 19-25 e 27-29). No encerramento da rodada, em Brasília, o Petrobrás Força Olímpica, oitavo, venceu o São Caetano, sétimo, por 3 a 1, com parciais de 25-16, 25-18, 22-25 e 25-23.