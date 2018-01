Vasco volta a vencer na Superliga O Vasco Três Corações voltou a vencer na Superliga Masculina de Vôlei. Jogando no ginásio Vilelão, em Três Corações, a equipe bateu o lanterna Intelbrás São José por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/19 e 25/21. O Vasco tem agora 32 pontos, o mesmo que o Zip Net Suzano, que venceu a Uneb, em Brasília, por 3 a 1, com 23/25, 20/25, 25/23 e 22/25. O time de Suzano, no entanto, leva vantagem por ter um jogo a menos. A liderança, com 36 pontos, é do Telemig Minas que nesta quinta-feira enfrenta a quarta colocada Unisul. Em São Paulo, o Banespa venceu o Lupo Náutico por 3 a 1 (24/26, 25/16, 25/20 e 25/17) e assumiu a quinta colocação, com 28 pontos. Na última partida da rodada, em Blumenau, o Bunge Barão derrotou o Shopping ABC Santo André por 2 a 1, com parciais de 18/25, 25/12, 29/27 e 25/22. Apesar da derrota, o time de Santo André está melhor classificado, com 27 pontos, contra 24 do adversário.