Venturini volta e busca o 10º título Depois de um ano longe das quadras, a levantadora Fernanda Venturini foi apresentada nesta terça-feira como o novo reforço do BCN/Osasco para a temporada 2002/03. Com a filha Júlia, de quatro meses nos braços, a jogadora disse estar pronta para retomar a carreira. Ela já iniciou uma programação de preparação física no Rio, e em setembro junta-se às outras atletas do clube. ?Volto feliz e muito motivada para o vôlei e, meu grande objetivo, é conquistar o meu décimo título brasileiro e dar o primeiro título da Superliga para o BCN?, explica a jogadora. ?Gosto de desafios, de coisas novas e estou feliz por jogar pela primeira vez ao lado do técnico José Roberto Guimarães, num esquema profissional e que tem um projeto social importante de formação de atletas.? Com 63,5 quilos (2,5 kg a menos do que quando parou de jogar), Fernanda fica no BCN até abril do ano que vem.