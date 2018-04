Virna e Sandra Pires se classificam no vôlei de praia

As medalhistas olímpicas Virna e Sandra Pires garantiram nesta sexta-feira, em João Pessoa, a sétima vaga para a decisão do torneio feminino do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, que será realizado entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro, no Recife. As outras duplas garantidas na decisão são: Juliana/Larissa (CE/PA), Renata/Talita (RJ/AL), Maria Clara/Carolina (RJ), Maria Elisa/Val (RJ), Ágatha/Shaylyn (PR/CE) e Vivian/Ângela (PA/DF). "Nosso objetivo no começo do ano era esse. Agora, vamos tentar melhorar nossa colocação no ranking"m conta Virna, que precisa de mais uma vitória para chegar ao 100.º triunfo na areia. "Estar entre as oito melhores do país é um título para mim." Nesta sexta-feira, primeiro dia de disputas da 15.ª etapa, Virna e Sandra Pires conquistaram uma vitória e sofreram uma derrota. Elas bateram Isabel Grael/Luana (RJ/ES) por 2 sets a 0 (18/15 e 18/8). Depois perderam para Maria Elisa/Val também por 2 a 0, com parciais de 12/18 e 16/18.