Virna renova com o BCN/Osasco A atacante Virna renovou contrato com o BCN/Osasco e pela primeira vez vai atuar na mesma equipe da levantadora Fernanda Venturini, sua grande amiga. ?Tenho orgulho de ter ajudado a convencê-la a jogar?, comemora Virna. Fernanda queria voltar a jogar no vôlei de praia, mas preferiu acertar com o time de Osasco.