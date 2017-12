Vitória da Holanda classifica Brasil Depois de vencer a França por 3 sets a 0 (25/22, 25/21 e 25/21), o Brasil contou com a vitória da Holanda sobre a República Checa por 3 a 2 (23/25, 30/28, 25/20, 22/25 e 15/8), neste sábado, para garantir vaga nas quartas-de-final do Campeonato Mundial Masculino de Vôlei. Agora, a seleção brasileira enfrenta os holandeses amanhã, às 14h10 (horário de Brasília), para tentar ficar em primeiro lugar no grupo J. Com os resultados deste sábado, na cidade argentina de Santa Fé, o Brasil está em primeiro lugar do grupo J, com duas vitórias em dois jogos. Holanda e França venceram um e perderam um até agora. Já a República Checa está eliminada com duas derrotas e enfrenta os franceses só para cumprir tabela. Mesmo que seja batida pelos holandeses na última rodada, a seleção brasileira já garantiu uma das vagas na chave por ter melhor set average, o primeiro critério de desempate. Força total - "O Nalbert chegou agora", brincou o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Ary Graça, depois da vitória sobre a França. O dirigente estava empolgado com a ótima atuação do capitão do Brasil, que esse ano teve várias contusões e, no Mundial, só começou a brilhar nesta segunda fase. "Estou me sentindo satisfeito com a minha atuação, mas também com a da equipe. Entramos com tudo para ganhar da França", comemorou Nalbert, que disse ainda ter muito a melhorar. Nalbert, que comandou a defesa e o passe ao lado do líbero Escadinha, estava visivelmente feliz quando conversou com os jornalistas. "O momento que mais me sinto capitão é quando estou na quadra e em forma", admitiu. "Quem chegou 100% aqui não mantém até o fim. Estamos crescendo", avisou o capitão da seleção brasileira. No jogo deste sábado, o Brasil marcou 41 pontos de ataque (contra 37 da França), 10 de bloqueio (contra 3), 3 de saque (contra 1) e 21 em erros do adversário (cedeu 23). Gustavo teve ótimo aproveitamento no bloqueio (fez 5) e no saque (3). "Esperávamos um jogo mais difícil", admitiu André, o maior pontuador do jogo (13 pontos) e um dos maiores do torneio. Alerta - Já classificado, o Brasil entra mais tranqüilo em quadra neste domingo, para o jogo contra a Holanda. Mas o objetivo é ficar em primeiro lugar do grupo. ?O time deles é alto, tem consistência no bloqueio. É um rival tradicional", avaliou o levantador Maurício, que disputa seu quarto Mundial da carreira, ao comentar sobre a seleção holandesa. Brasil e Holanda vivem fases parecidas. Assim como Bernardinho, o treinador holandês, Bert Goedkoop, assumiu o comando da seleção holandesa masculina em 2001, após longa temporada (de 1993 a 2000) com o time feminino. Com as meninas, foi campeão europeu em 1995 e chegou ao 5º lugar na Olimpíada de Atlanta, em 1996. O grande destaque do time holandês é o atacante Reinder Nummerdor, de 1,94 metro, o capitão do time pelo segundo ano - não esteve no elenco, porém, durante a conquista da medalha de ouro na Olimpíada de Atlanta, em 1996, em que os destaques foram Ron Zwerver e Peter Blange, ambos aposentados. Bernardinho também pede cuidado com Guido Gortzen, Richard Schuil e Joppe Paulides. "O Brasil é um dos favoritos, assim como Iugoslávia e Itália", apostou Nummerdor, que no início da competição disse que as pretensões holandesas eram de ficar entre as seis melhores seleções. Além do ouro olímpico em Atlanta, o time holandês tem no currículo a medalha de prata na Olimpíada de Barcelona, em 1992 (perdeu a final para o Brasil), o título europeu de 1997 (o torneio continental mais difícil) e o terceiro lugar na Liga Mundial de 1998. Desde então, o grupo não obteve resultados expressivos - ficou em sétimo na última Liga Mundial. A Holanda, que tem como melhor resultado em mundiais uma medalha de prata em 1994, chegou invicta à segunda fase, mas caiu diante da França, na abertura desta etapa, por 3 a 0. Os holandeses também causaram um certo mal-estar com os brasileiros. Ao chegarem a Santa Fé não quiseram emprestar as fitas gravadas da República Checa - a troca é comum entre as seleções. Os jogadores do Brasil tiveram de esperar um dia a mais, até que as imagens gravadas pela equipe de estatística do País chegassem. Rodada - Em outra partida disputada neste sábado, pelo grupo K, a Iugoslávia manteve a invencibilidade no Mundial e derrotou a China por 3 sets a 0 (25/20, 25/18 e 25/22), ficando muito perto da vaga nas quartas-de-final. Já na chave H, a Rússia ganhou da Espanha por 3 a 2 (23/25, 25/22, 26/28, 25/16 e 15/13) e manteve suas chances de classificação. Além dos jogos da chave do Brasil, a rodada de domingo terá: grupo G - Japão x Bulgária e Argentina x Itália; grupo H - Portugal x Rússia e Espanha x Polônia; grupo K - Grécia x China e Iugoslávia x EUA.