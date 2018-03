Vôlei: 1º desafio de Bernardinho A seleção brasileira masculina de vôlei viaja nesta quarta-feira à noite, para o primeiro desafio após o fracasso na Olimpíada de Sydney, no ano passado: buscar classificação para a fase decisiva da Liga Mundial, sob o comando do novo técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho. Embora ressalte que o objetivo seja ir ao pódio no Mundial da Argentina, em 2002, Bernardinho não vai encarar a Liga "como um laboratório". O Brasil ficará 25 dias no exterior - para três amistosos, em Portugal, contra a seleção da casa, a Noruega e a Eslovênia, e depois por três fins de semanas seguidos, para os jogos da Liga Mundial, contra a Holanda (dias 11 e 13), Alemanha (18 e 20) e Estados Unidos (25 e 27). Bernardinho considera o grupo do Brasil equilibrado, tendo como principais adversários a Holanda e os Estados Unidos. Além disso, Bernardinho não sabe o que esperar de seu próprio time, ainda sem identidade. "Esse será um ano conhecimento, de observação e de construção do nosso trabalho, visando o pódio no Mundial. Mas nem por isso vamos sair perdendo por aí." A seleção terá treinado no máximo 20 dias - e ainda assim, com o grupo incompleto - até a estréia na Liga, não vai fazer experiências "com peças novas que precisam rodar mais". Jovens valores serão testados em torneios como a Copa dos Campeões, que não valem classificação, ou contra seleções B. "Renovar não é revolucionar e só vamos trocar se realmente surgirem valores interessantes. Não vamos tirar um jogador só porque tem 30 anos." Bernardinho acha que tem "uma boa mescla de gerações" nas mãos, com jogadores na faixa dos 30 anos, como os campeões olímpicos Marcelo Negrão, Giovane, Maurício e Douglas, de uma faixa etária intermediária, como Nalbert e Giba, e depois dos mais jovens, com 22 anos ou menos, como Rodrigão, André, Henrique e Dante. "Precisa ver se o técnico vai ser competente para colocar todo mundo em quadra", brinca o treinador. Para ir à fase decisiva da Liga, de 25 a 30 de junho, em Katowice, na Polônia, o Brasil terá de ficar em primeiro ou segundo no Grupo D. A Liga terá 12 equipes divididas em quatro grupos. Os outros são: A - Itália, Argentina, Espanha e França; B - Rússia, Polônia, Grécia e Venezuela e C - Iugoslávia, Cuba, Portugal e Japão. Este ano, a premiação será de US$ 15 milhões.