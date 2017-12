Vôlei: Adriana e Ana vencem na praia Em sua estréia no vôlei de praia, Leila, ao lado de Sandra, ficou neste domingo em terceiro lugar na 15ª etapa do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia, em Maceió (AL). Adriana Samuel e Ana Paula, que venceram Sandra Mathias e Elaine por 2 a 0, foram as campeãs. No masculino, Márcio e Benjamim ganharam de Luizão e Harley por 2 a 1. A dupla não vencia uma etapa do Circuito desde abril. Lula e Adriano terminaram em terceiro.