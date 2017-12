Vôlei: amistosos com dominicanas A seleção brasileira feminina de vôlei joga nesta sexta-feira, às 20 horas, no ginásio Juquinha, em Macaé (RJ), o primeiro de três amistosos contra a República Dominicana. Os times voltam a se encontrar no sábado e no domingo, em Quissamã (RJ). O técnico Marco Aurélio Motta busca dar entrosamento à nova equipe para o GP da Ásia, de 12 de julho a 4 de agosto.