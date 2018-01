Vôlei: Argentina vence na estréia A seleção argentina começou bem sua participação no Mundial de Vôlei. Na noite deste sábado, na abertura da competição, venceu a Austrália por 3 sets a 1 em partida válida pelo Grupo A. As parciais da partida foram de 22-25; 25-18; 31-29 e 32-30, em 115 minutos de jogo. O Brasil estréia neste domingo enfrentando a seleção da Venezuela. A partida, prevista para começar às 14h10, será realizada no Ginásio Orfeo, em Córdoba. O jogo será transmistido ao vivo pela SporTV. A partida faz parte do Grupo E, que terá também o confronto entre Estados Unidos x Egito.