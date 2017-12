Vôlei: asiáticas no caminho do Brasil As meninas da seleção brasileira de vôlei já estão na cidade chinesa de Harbin, onde disputarão o segundo fim de semana de competições do Grand Prix da Ásia, de sexta-feira a domingo. A rodada volta a colocar o Brasil contra as equipes da escola asiática, de defesa consistente e jogo rápido: Japão e China. O renovado Brasil perdeu os dois primeiros confrontos contra essas rivais, no último fim de semana. A seleção vai enfrentar a Alemanha, que também só tem uma vitória no GP, na sexta-feira, às 8h30 (horário de Brasília). Sempre no mesmo horário, joga com o Japão, no sábado (de quem perdeu na estréia por 3 a 0) e contra a China (foi derrotada por 3 a 2), no domingo. A meio-de-rede Janina, que chegou à seleção brasileira em 1994, quando o time ainda tinha Ana Moser e Márcia Fu, vive com a equipe do técnico Marco Aurélio Motta a terceira geração no vôlei feminino. "Depois de Ana Moser e Fu, veio a Leila e a Virna e agora chegou a vez da Érica, Elisângela e Walewska. Eu, juntamente com a Fofão, a Virna e a Karin já estamos nos preparando para sair após os Jogos de Atenas, em 2004." De Janina veio a explicação pelas derrotas para as equipes das escolas asiáticas. "A bola demora muito a cair e as meninas perdem a paciência", justificou a brasileira.