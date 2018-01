Vôlei: Banespa estréia no ABC Vice-campeão da temporada passada, o Banespa/Mastercard estréia nesta quinta-feira na Superliga Masculina de Vôlei contra o Shopping ABC/Santo André, pela segunda rodada da primeira fase, às 19h, no Ginásio Municipal Pedro Dell´Antonia, em Santo André. "Como todos os treinadores em início de competição, estou preocupado em ajustar minha equipe. O fundamento que mais estamos trabalhando é o bloqueio, que às vezes ainda falha, como observamos na Supercopa", analisou o treinador Mauro Grasso, do Banespa. "Santo André é uma equipe que não desiste fácil, é aguerrida. Taticamente, seus jogadores são muito disciplinados. Nesta temporada, o time joga baseado em dois: Itápolis e Evandro. Com isso, as jogadas são mais pelo meio e pela saída da rede", explica o treinador. Santo André estreou na competição com uma derrota por 3 sets a 1 para a Wizard/Suzano no domingo. Depois desse resultado, o treinador Marcelo Madeira espera que a equipe saiba corrigir as falhas apresentadas. "Faltou regularidade ao nosso time. Depois, não tivemos a mesma atuação", avaliou. "O Banespa continuou com a base da temporada anterior. Com isso, o coletivo é o grande destaque da equipe." Ainda completarão a rodada: Ulbra e UCS, Telemig/Minas e Intelbras/São José, às 19h30; Suzano e Lupo/Náutico, às 20h; Palmeiras/Guaru e Unisul, às 20h30.