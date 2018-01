Vôlei: Banespa pega o Lupo O Banespa/MasterCard enfrenta o Lupo/Náutico, neste domingo, às 19h30, no Ginásio Castelo Branco, o Gigantão, em Araraquara (SP). O confronto completa a primeira rodada da Superliga Masculina de Vôlei ? em segundo lugar na classificação, o Banespa é o único invicto com cinco vitórias consecutivas e 10 pontos. O Lupo ocupa o nono lugar com 6 pontos, em quatro jogos.