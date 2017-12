Vôlei: Banespa perto do título O título do Campeonato Paulista masculino de vôlei pode ficar hoje com o Banespa, comandado por Mauro Grasso. O time venceu a primeira partida da série melhor-de-três contra o Palmeiras, no sábado, e se ganhar hoje, em Guarulhos, às 20h30 (com transmissão da SporTV), conquista seu quinto título na competição - 1989, 1990, 1991 e 2000. Se for derrotado pelo Palmeiras, a terceira partida será sábado, no ginásio do Banespa. Leia mais no Jornal da Tarde