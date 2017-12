Vôlei: Banespa vence e também lidera O Banespa venceu o Suzano por 3 sets a 1 na noite desta quinta-feira, em Campinas, e garantiu sua presença nas semifinais do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino da Divisão Especial. A partida, realizada no Ginásio do Taquaral, teve as parciais de 23/25, 25/22, 26/28 e 20/25, em 102 minutos. A equipe precisa agora de uma vitória sobre o Palmeiras no sábado, para garantir o primeiro lugar. A rodada teve ainda os seguinte resultados: Em Guarulhos, o Palmeiras/Guarulhos venceu o Johnson Clube por 3 a 0 (parciais de 32-30, 25-19 e 25-16). O Lupo/Náutico fez 3 a 1 no São Caetano/Vila São José, em Araraquara. As parciais foram de 25-16, 23-25, 25-20 e 25-22.