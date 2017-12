Vôlei: BCN, de virada, vence GP Brasil O BCN/Osasco conquistou o título do Grand Prix Vôlei Brasil Feminino neste sábado, com uma vitória, de virada, sobre o ACF/Campos por 3 a 1 (23/25, 25/16, 26/24 e 25/18), em Osasco. Com o resultado, a equipe termina o ano com quatro medalhas de ouro ? Copa Salompas, Jogos Abertos do Interior, Paulista e o GP. Segundo o técnico José Roberto Guimarães, o time progrediu. ?Mais uma vez, o grupo teve paciência para correr atrás do resultado.?