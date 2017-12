Vôlei: BCN vence Campos no GP O BCN/Osasco estreou com vitória na fase final do Grand Prix Brasil de Vôlei Feminino. Na noite desta quarta-feira, no Ginásio Milton Feijão, em São Caetano do Sul, o time comandado pela levantadora Fernanda Venturini, derrotou a equipe de Campos, do Rio de Janeiro, por 3 sets a 0. As parciais foram de 25/09, 25/16 e 25/20, em 1h12 de partida. Nesta quinta-feira, o BCN enfrenta o Rexona, a partir das 18 horas, no mesmo ginásio, num dos clássicos mais tradicionais do vôlei brasileiro. A rodada teve ainda os seguintes resultados: São Caetano 1 x 3 Macaé; Rexona 3 x 0 Seleção Brasileira Juvenil e MRV/São Bernardo 3 x 1 Blue Life/Pinheiros.