Vôlei: BCN vence e vai às semifinais Num jogo muito equilibrado, decidido apenas no tie-break, o BCN derrotou o Rexona por 3 sets a 2 na noite desta terça-feira e garantiu sua vaga nas semifinais da Superliga Feminina da Vôlei. A partida, disputada em Osasco, durou quase 2h30 e teve as parciais de 33/31, 28/30, 20/25, 25/12 e 15/10. Outra semifinalista foi o MRV/Minas, que derrotou o Macaé também por 3 a 2. A última vaga será decidida no sábado, na partida entre Macaé e Campos, em Macaé. O Rexona, o primeiro time a garantir vaga nas semifinais ao ganhar o título do turno, encerra a sua participação no returno jogando contra o Buettner Vôlei, de Santa Catarina, no sábado, no Ginásio do Tarumã, em Curitiba.