Vôlei: BCN/Osasco vence São Caetano O BCN/Osasco saiu na frente na luta pelo título do Campeonato Estadual feminino de vôlei e venceu o São Caetano, nesta quinta-feira, no ginásio Lauro Gomes, em São Caetano do Sul, por 3 sets a 2, com parciais de 16/25, 25/20, 25/16, 22/25 e 15/13, em duas horas de jogo. A segunda partida da série melhor de três será realizada no sábado.