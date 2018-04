Vôlei: Bernardinho celebra vitória da seleção brasileira em 'jogo tenso'

KAGOSHIMA - O fato de a seleção brasileira masculina de vôlei ter entrado em quadra nesta segunda-feira desfalcada do ponteiro Dante, que se machucou na estreia da Copa do Mundo, domingo, contra o Egito, era motivo de grande preocupação para Bernardinho. O técnico, porém, festejou o poder de superação do Brasil, que venceu os Estados Unidos por 3 sets a 1, em Kagoshima, no Japão, na competição que vale três vagas nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

"Foi uma boa partida. Era um jogo tenso, pela perda do Dante, que sentiu uma contusão na estreia, contra o Egito, e estávamos um pouco restritos em relação a eventuais necessidades de mudanças, mas o time jogou colocando uma pressão forte no saque e, com isso, colocamos os Estados Unidos em dificuldades. O ritmo de jogo ainda nos preocupa, mas o time fez uma boa partida e a tendência é melhorar", analisou o treinador.

O meio-de-rede Lucas, que fez 16 pontos e acabou sendo eleito o melhor jogador da partida contra os norte-americanos, também festejou a boa atuação do Brasil. "Esse foi um dos melhores jogos que fizemos neste ano. Sacamos e bloqueamos muito bem e isso fez a diferença. Foi um bom jogo e sair como o melhor é gratificante. Acho que consegui bloquear bem e o saque do Vissotto facilitou muito para o nosso jogo. O mais importante foi ter somado mais três pontos", afirmou, lembrando que apenas vitórias por 3 sets a 0 ou 3 a 1 garantem essa pontuação, enquanto triunfos por 3 a 2 asseguram apenas dois pontos.

Já o atacante Leandro Vissotto, que marcou 18 pontos para o Brasil e teve atuação destacada no saque, ressaltou que seu bom desempenho foi resultado de treinamento intensivo. "Eu já vinha treinando muito esse fundamento e na Itália já estava tendo um bom aproveitamento. Hoje (segunda-feira) consegui acertar o tempo da bola e é uma felicidade grande estar ajudando em um fundamento tão importante como o saque. Cada vitória é importante porque este é um campeonato longo e começar bem é fundamental", festejou.

Além da grande atuação de Vissotto e Lucas, o Brasil contou com desempenhos regulares de Murilo e Giba, que fizeram 13 e 11 pontos, respectivamente, enquanto o meio-de-rede Sidão ainda contabilizou oito acertos.