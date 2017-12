Vôlei: Brasil bate Itália e vai à semifinal em torneio suíço A seleção brasileira de vôlei segue imbatível no Torneio de Montreux, na Suíça. Depois de passar por Japão e Polônia, o time comandado por José Roberto Guimarães venceu nesta sexta-feira a Itália por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 25/16 e 25/10. Com a vitória, o Brasil ficou em primeiro lugar do Grupo B e neste sábado faz o clássico mundial com Cuba na semifinal do torneio. China e Itália duelam pela outra vaga na decisão.