Vôlei: Brasil conquista mais uma vitória na Itália A seleção brasileira feminina de vôlei, comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, conquistou nesta quarta-feira mais uma vitória no Terceiro Torneio de Courmayeur, disputado em Valle D´aosta. A vítima foi o Japão, derrotado por 3 sets a 0. As brasileiras encontraram dificuldades no primeiro set, mas conseguiram fechar em 25/22. As japonesas não se entregaram e deram muito trabalho no segundo set, que acabou com vitória do Brasil, novamente por 25/22. Já no terceiro, o Japão foi derrotado por 25/15. A próxima adversária das brasileiras, que ainda não perderam nenhum set na competição, será a Itália, que derrotou a Bulgária por 3 sets a 2 (25/22, 21/25, 19/25, 25/10 e 15/11). O Brasil está invicto há 23 jogos oficiais e busca o tricampeonato do Torneio de Courmayeur. A partida contra a Itália acontecerá nesta quinta-feira. Nesse ano, as brasileiras já venceram as italianas por duas vezes - ambas por 3 sets a 0.