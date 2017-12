Vôlei: Brasil define seleção feminina O técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, Marco Aurélio Motta, vai estrear no comando da equipe durante quatro amistosos na Argentina, contra a seleção local, entre os dias 19 e 22. O novo treinador definiu o grupo que viaja dia 18 para San Carlo, local do primeiro confronto com as argentinas. A equipe terá Fabiana Berto, Marcelle Rodrigues, Flávia, Janina, Kely, Patrícia Cocco, Elisângela, Érika, Rosângela, Fernanda Doval, Fofinha e a líbero Ricarda.