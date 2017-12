Vôlei: Brasil e Itália farão a final em Valle d´Aosta A seleção feminina de vôlei do Brasil, do técnico José Roberto Guimarães, derrotou nesta sexta-feira a Bulgária por 3 sets a 0, pelas semifinais do Terceiro Torneio de Courmayeur, disputado em Valle d´Aosta. Agora, as brasileiras vão enfrentar a Itália na final da competição. O Brasil começou o jogo contra a Bulgária com tranqüilidade e fez 25 a 16 no primeiro set. No entanto, a equipe búlgara se recuperou e deu muito trabalho no segundo - as brasileiras só fecharam em 27 a 25. No terceiro, a equipe do técnico José Roberto Guimarães conseguiu fazer 25 a 17. Já a Itália garantiu presença na final da competição ao derrotar o Japão por 3 sets a 1, de virada (22/25, 25/16, 25/19 e 25/16). O Brasil, que busca o tricampeonato do torneio, venceu os últimos 25 jogos oficiais - a última derrota foi para a China, no Grand Prix 2005. Na fase classificatória, o Brasil já havia ganho da seleção italiana por 3 sets a 1. A final acontecerá neste sábado, às 13 horas.