Vôlei: Brasil enfrenta a Argentina A seleção brasileira masculina de vôlei enfrenta os argentinos, às 21 horas desta quinta-feira (de Brasília) no encerramento da fase de classificação da Copa América, na Argentina. A Venezuela encara Cuba, única invicta, às 17h30, e os Estados Unidos jogam com o Canadá, às 19h30. A ESPN Internacional transmite ao vivo as partidas. As semifinais serão no sábado. Já a seleção feminina inicia hoje, no Rio, os treinos para a Copa dos Campeões, em novembro, no Japão.