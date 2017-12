Vôlei: Brasil enfrenta a Rep. Checa A partida entre Brasil e República Checa vai abrir na sexta-feira, às 16h10, a segunda fase do Campeonato Mundial de Vôlei masculino, que está sendo realizado na Argentina. O jogo, válido pelo Grupo J, está marcado para a cidade de Santa Fé, a 470 quilômetros de Buenos Aires. Além de Brasil e República Checa, o grupo tem ainda as seleções da Holanda e França. Na segunda rodada, sábado, o Brasil enfrenta a França e no domingo, fecha sua participação nesta fase, contra os holandeses. Em Buenos Aires, a Argentina, que integra o Grupo G, jogará contra Bulgária, Itália e Japão. A prioridade da equipe argentina é conseguir a segunda vaga, já que a Itália - atual tricampeã mundial - deve ficar com o primeiro lugar. Os grupos do Mundial de Vôlei são os seguintes: Em Buenos Aires - Grupo G : Bulgária, Itália, Argentina e Japão. Em Córdoba - Grupo H: Espanha, Polônia, Portugal e Rússia. Em Santa Fé - Grupo J: Holanda, Brasil, França e República Checa. Em Salta - Grupo K: Iugoslávia, Grécia, Estados Unidos e China. A tabela da segunda fase é a seguinte Sexta-feira: Brasil x República Checa Holanda x França Argentina x Japão Itália x Bulgária Iugoslávia x Grécia Estados Unidos x China Portugal x Espanha Polônia x Rússia Sábado: Brasil x França Japão x Itália Argentina x Bulgária Espanha x Rússia Polônia x Portugal Holanda x Rep. Checa China x Iugoslávia EUA x Grécia Domingo: Brasil x Holanda Japão x Bulgária Argentina x Itália Portugal x Rússia Espanha x Polônia França x Rep. Checa Grécia x China Iugoslávia x Estados Unidos