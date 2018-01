Vôlei: Brasil estréia contra os EUA A seleção brasileira feminina de vôlei vai estrear contra os Estados Unidos na segunda fase do Campeonato Mundial que está sendo realizado na Alemanha. O jogo, marcado para sexta-feira, será realizado na cidade de Riesa. O Brasil integra o Grupo G do Mundial, ao lado de EUA, Alemanha e Holanda. Na segunda rodada, prevista para o sábado, as brasileiras enfrentam a equipe da Alemanha e no encerramento da fase, domingo, pegam a Holanda. No Grupo E estão as seleções de Cuba, Grécia, Itália e Rússia. O Grupo F é formado por Bulgária, China, Coréia do Sul e Porto Rico. Passam para as quartas-de-final os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados dos três grupos. Veja a tabela completa da segunda fase do Mundial de Vôlei Feminino: Grupo E (Bremen) : Sexta-feira: Cuba x Grécia e Itália x Rússia Sábado - Grécia x Rússia e Cuba x Itália Domingo - Itália x Grécia e Rússia x Cuba Grupo F (Stuttgart): Sexta-feira - Bulgária x China e Coréia do Sul x Porto Rico Sábado - China x Porto Rico e Bulgária x Coréia do Sul Domingo - Porto Rico x Bulgária e Coréia do Sul x China Grupo G (Riesa): Sexta-feira - Brasil x Estados Unidos e Alemanha x Holanda Sábado - Brasil x Alemanha e Estados Unidos x Holanda Domingo - Alemanha x Estados Unidos e Holanda x Brasil