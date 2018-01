Vôlei: Brasil ganha amistoso do Japão A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou a seleção japonesa, nesta segunda-feira à noite, em Guarulhos, por 3 sets a 0, com parciais de 25 x 18, 25/11 e 25/17, em 58 minutos. No domingo, em Mogi das Cruzes, o Brasil também derrotara o Japão por 3 sets a 0 (25/17, 25/22 e 25/16). Estes dois jogos serviram de preparação para a disputa do Campeonato Mundial, que será disputado entre os dias 28 de setembro e 13 de outubro, na Argentina. O Brasil está no Grupo E do Mundial. O time do técnico Bernardinho estréia domingo diante da Venezuela. Na segunda-feira, o duelo é contra os norte-americanos e o último jogo da primeira fase será na terça-feira frente ao Egito.