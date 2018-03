Vôlei: Brasil perde e cai para 3º A seleção brasileira feminina de vôlei tentou, mas não conseguiu superar a Rússia em partida disputada neste domingo, em Manila, nas Filipinas, válida pelo Grand Prix 2002. O Brasil parou no bloqueio russo e foi superado por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/15 e 25/21, em 1h09. A muralha formada pelo bloqueio russo foi o grande obstáculo das brasileiras. A Rússia marcou 16 pontos neste fundamento, enquanto o Brasil marcou seis vezes. Esta foi a segunda derrota brasileira em seis jogos. As brasileiras ocupam a terceira colocação na classificação final, com 10 pontos, em seis jogos - quatro vitórias e duas derrotas. A Rússia lidera de forma invicta com 12 pontos, seguida pela China, com 11 pontos - cinco vitórias e uma derrota. Para a próxima semana, Marco Aurélio considera os jogos contra Tailândia e Alemanha fundamentais para a classificação do time para as finais da competição. ?Temos que vencer as alemãs e as tailandesas para não dependermos de outros resultados e garantirmos a vaga para as finais. Sabemos que Rússia e China estão em um nível superior ao nosso?, destacou Marco. Na outra chave, na Tailândia, a China venceu seus três jogos ? neste domingo, bateu a Tailândia por 3 a 0. Os EUA superaram Cuba por 3 a 0 e ficaram em segundo (duas vitórias). Cuba, que no geral está na sétima e penúltima colocação, venceu apenas as tailandesas. Ficha Técnica BRASIL: Marcelle, Luciana, Paula, Sassá, Karin e Valeskinha. Líbero: Fabi Entraram: Fabiana Berto, Ciça, Marina, Sheilla e Arlene. Técnico: Marco Aurélio Motta RÚSSIA: Gratcheva, Plotnikova, Gamova, Artamanova, Belikova e Tishtchenko. Líbero: Korukovets. Entraram: Godina, Gorchkova, Safronova, Morozova e Chukanova. Técnico: Nikolai Karpol