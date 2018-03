Vôlei: Brasil perde invencibilidade Após quatro vitórias no Grand Prix, a seleção feminina, comandada pelo técnico Marco Aurélio Motta, foi derrotada pela Alemanha por 3 sets a 0, parciais de 25/18, 25/18 e 25/22, em 1h17, na madrugada de sábado, no ginásio Araneta Coliseum, em Manila, nas Filipinas. A maior pontuadora foi a atacante alemã Gruen, que marcou 20 vezes (17 ataques, 2 saques 1 bloqueio). Pelo Brasil, o destaque foi Sassá, com 10 pontos, todos no ataque. Na próxima etapa, que será disputada na China, o Brasil jogará, respectivamente, contra a Tailândia (às 7h30 de sexta-feira), contra a Alemanha (às 2 horas de sábado) e contra a China (às 4h30 de domingo). Japão, Rússia, Cuba e Estados Unidos estarão no outro grupo. Classificam-se para a fase final, em Hong Kong, as três melhores equipes mais a China.