Vôlei: Brasil perde para Cuba no final A seleção brasileira de vôlei feminino deixou escapar uma vitória sobre Cuba na estréia das equipes na fase decisiva do Grand Prix da Ásia. Em partida disputada na manhã desta quarta-feira em Macau, a seleção brasileira vinha bem, mas perdeu o controle e acabou derrotada por 3 sets a 2. As parciais foram de 25/21 - 27/29 - 25/22 - 21/25 e 17/15. A partida - equilibrada durante praticamente todo o tempo - foi decidida no tie-break e o Brasil começou de forma fulminante. Em determinado momento chegou a estar ganhando de 11 a 4. Quando tudo indicava que a equipe brasileira fecharia o jogo, as cubanas iniciaram uma reação, empatando em 12 a 12 e virando em seguida, vencendo por 17 a 15. A seleção volta à quadra amanhã, às 6 horas (de Brasília), para a partida contra a Coréia do Sul. Na sexta-feira, o adversário será os Estados Unidos.