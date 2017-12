Vôlei: Brasil perde para o Japão A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu nesta terça-feira, na estréia na Copa dos Campeões, que está sendo disputada na cidade de Saitama, no Japão. As brasileiras foram derrotadas pela seleção japonesa por 3 sets a 0, com parciais de 26-24, 25-20 e 25-22. Na segunda rodada, o Brasil vai enfrentar a Rússia. Esta partida deverá acontecer na madrugada desta quarta-feira. A primeira rodada teve ainda os seguintes resultados: a Coréia do Sul venceu os Estados Unidos por 3 sets a 1 (25/18, 25/21, 19/25 e 25/23. A China venceu a Rússia também por 3 a 1 (33/35, 25/21, 25/19 e 27/25). A rodada desta quarta, terá ainda os seguintes jogos: Estados Unidos x China e Japão x Coréia do Sul.