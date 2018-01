Vôlei: Brasil se recupera e vence EUA O Brasil se recuperou da derrota para os arquirivais cubanos e venceu nesta quarta-feira os Estados Unidos por 3 sets a 1, com parciais de 22-25, 25-16, 25-14 e 26-24, em partida válida pela Copa América de Vôlei masculino. Com a vitória, o time do técnico Bernardinho assume a segunda colocação no torneio. Em outra partida da noite, o Canadá derrotou a Venezuela por 3 sets a 1, com parciais de 25-21, 21-25, 25-20 e 25-23.