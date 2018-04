Vôlei: Brasil tenta vencer a Argentina e se aproximar de Pequim

O Brasil enfrenta a Argentina na madrugada de quinta para sexta-feira, às 3h05 (de Brasília), pela nona rodada da Copa do Mundo masculina de vôlei, e pode ficar muito perto de confirmar sua vaga na Olimpíada de Pequim, entre os três primeiros colocados. A seleção do técnico Bernardinho Rezende está em segundo, com 7 vitórias e 1 derrota, atrás apenas da invicta Rússia e à frente de Bulgária e Estados Unidos, que dividem o terceiro lugar, com 6 vitórias e 2 derrotas - os búlgaros pegam a Rússia na sexta, enquanto os norte-americanos enfrentam o Japão. A principal aposta do Brasil é no bom retrospecto recente diante dos argentinos, que perderam por 3 a 0 nos dois jogos disputados neste ano - no Sul-Americano do Chile e na Copa América, quando o Brasil atuou com um time reserva, do qual só o levantador Bruno e os atacantes Murilo e Samuel estão na Copa do Mundo. Os jogadores, no entanto, dizem que precisarão tomar cuidado com o forte ataque dos argentinos, que tem dois dos cinco maiores pontuadores da competição: o novato Guillermo Garcia, 24 anos, é o terceiro colocado na estatística, com 136 pontos, seguido do veterano Marcos Milinkovic, 35 anos, com 130. Na mesma lista, o melhor do Brasil é Giba, 11.º colocado, com 92 pontos. A Argentina está em quinto, com 5 vitórias e 3 derrotas, e praticamente diz adeus às chances de classificação para a Olimpíada se perder. "Os ponteiros Quiroga e Garcia são rápidos, altos e fortes, o Milinkovic é um ótimo jogador, que ataca para todos os lados. É um time rápido no ataque, bom na defesa e que joga com bastante vibração. Argentina é sempre Argentina", alerta o meio-de-rede Gustavo, que volta ao time depois de ser poupado do jogo contra a Coréia do Sul, na terça-feira, por causa de uma luxação no dedo mínimo da mão esquerda, sofrido na partida anterior, contra a Tunísia. O outro meio-de-rede titular, Rodrigão, também não espera jogo fácil. "A Argentina é rápida e tem um estilo parecido com o do Brasil. Temos de fazer uma grande partida e, se possível, vencer por uma boa diferença de pontos", diz, lembrando que, para ser campeão da Copa do Mundo, o Brasil precisa vencer a Rússia no sábado e superá-la no point average, o primeiro critério de desempate.