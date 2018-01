Vôlei: Brasil terá China no caminho Brasil, China, Austrália, Tailândia, Polônia e Grécia estão no Grupo D, com sede em Leipzig, do Mundial Feminino de Vôlei, na Alemanha, em 2002. O principal rival da seleção brasileira é a China. Os outros grupos ficaram assim: A) Alemanha, Bulgária, Itália, Japão, México e República Checa; B) Cuba, Canadá, Coréia do Sul, Egito, Holanda e Romênia; C) Rússia, Argentina, Estados Unidos, Porto Rico, Quênia e República Dominicana.