Vôlei: Brasil treina com Cuba O técnico Marco Aurélio Motta vai usar o que chamou de ?formação tradicional? da seleção brasileira de vôlei, com a atacante Elizângela na função de oposto, no último confronto contra Cuba, pela Copa da Amizade, amanhã, às 20h30, em Aracaju (com SporTV). O Brasil venceu as três partidas que disputou, contra uma seleção de Cuba renovada, em jogos que são preparatórios para a Copa do Mundo do Japão, de 18 a 26 de novembro.