Vôlei: Brasil vence a 1ª contra Cuba A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a primeira batalha na série de jogos contra Cuba, na chamada ?Copa da Amizade?. Na noite desta quinta-feira, a seleção brasileira teve muita dificuldade, mas fez 3 a 2, em quase duas horas de jogo. As parciais foram de 25/19, 23/25, 25/16, 21/25 e 20/18. A equipe brasileira atuou com Gisele, Érika, Virna, Raquel, Karin e Flúvia. Fabi atuou como líbero. O técnico Marco Aurélio Motta utilizou ainda Walewska e Jaqueline. As cubanas jogaram com Anninara Muñoz, Mesa, Ruiz, Carrillo, Fernandez e Yoslan Muñoz. Sanchez foi a líbero. O técnico Luiz Felipe Calderón fez mudanças no time e utilizou também as jogadoras Mestre, Barros e Martinez. A partida, que começou com 40 minutos de atraso por causa da queda de uma torre de transmissão de energia, marcou a inauguração do ginásio Almir Gabriel. O ginásio tem capacidade para 4.500 pessoas e foi construído no município de Ananindeua, a oito quilômetros de Belém. O segundo confronto está previsto para a noite desta sexta-feira.