Vôlei: Brasil vence a 2ª contra Cuba A seleção brasileira feminina de vôlei repetiu o bom desempenho da estréia e conseguiu sua segunda vitória na série de quatro jogos contra Cuba, pela Copa da Amizade. O time brasileiro venceu por 3 sets a zero, com parciais de 25/22, 25/15 e 25/23. A próxima partida entre as duas seleções está marcada para este domingo, a partir das 15h45, em Recife. O técnico Marco Aurélio Motta ficou muito satisfeito com o desempenho do time, que na primeira partida teve mais dificuldades e venceu apertado, por 3 a 2. ?Sem dúvida, este foi o melhor jogo destas meninas nesta temporada?, disse o treinador.