Vôlei: Brasil vence a Argentina na estréia na Liga Mundial O time brasileiro masculino de vôlei começou a Liga Mundial de vôlei com vitória tranqüila: fez 3 sets a 0 na Argentina (25/20, 25/23 e 25/22), em 1h12. Com isso, fica em segundo lugar no Grupo B do torneio, já que a liderança é da Finlândia, com 4 pontos em 2 jogos (bateu Portugal por 3 a 0 nas duas partidas). Nem mesmo a pressão da torcida argentina atrapalhou a equipe do técnico Bernardinho (o jogo foi realizado em San Juan). O time esteve muito tranqüilo e jogou bem principalmente por que a recepção funcionou e o ataque pouco errou. Agora, a equipe volta a jogar neste domingo contra a mesma seleção argentina, às 18 horas (de Brasília).