Vôlei: Brasil vence a Coréia A seleção brasileira de vôlei feminino se reabilitou e conquistou hoje sua primeira vitória na fase final do Grand Prix Mundial da Ásia. A equipe brasileira venceu a Coréia do Sul por 3 sets a 0 - parciais de 25/20, 25/19 e 27/25 - em partida realizada na manhã desta quinta-feira, em Macau, na China. A vitória devolve as esperanças de classificação do Brasil para as semifinais do torneio. Na estréia na fase decisiva do GP, ontem, a seleção foi derrotada por Cuba por 3 sets a 2. As meninas do Brasil voltam à quadra nesta sexta-feira às 6 horas (de Brasília) para a partida decisiva contra os Estados Unidos.